Kyberpunkové RPG Citizen Sleeper 2: Starward Vector dostává datum vydání a demo

6. 12. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokračování vynikajícího kyberpunkového RPG Citizen Sleeper od studia Jump Over the Age se na včerejší PC Gaming Show dočkalo data vydání a znovuvydání dema Hexport, které bylo předtím k dispozici během říjnového Steam Next Festu. Citizen Sleeper 2: Starward Vector vyjde na PC, PS5, Xbox Series X/S a Switch 31. ledna 2025. Od prvního dne bude také k dispozici v předplatném Game Pass.

I tentokrát bude demo k dispozici jen po omezenou dobu, tentokrát dokonce ještě na kratší dobu. Vyzkoušet si ho na Steamu můžete ode dneška do 8. prosince.

První Citizen Sleeper, který vyšel před dvěma lety, se výrazně inspiroval ve stolních RPG, ale co mu chybělo do herních mechanismů, nahrazoval velmi evokativním stylem psaní. „Kyberpunkový simulátor života, který dokáže být stejně drsný jako emotivní. Herní mechanismy v případě Citizen Sleepera ustupují příběhu, ale díky své jednoduchosti jsou funkční, i když je ke konci budete odehrávat spíš na autopilota,“ napsala jsem tehdy v recenzi a počastovala ho osmičkou.

V podobných šlépějích hodlá podle všeho kráčet i pokračování. I ve dvojce se ujmete jednoho z androidů, kterým se v místní terminologii říká Spáči, a o jeho osudu budou do velké míry opět rozhodovat hody kostkou. Díky vlastní vesmírné lodi se ale podíváte i mimo prostory jediné vesmírné stanice, se kterou si vystačil první díl.

zdroj: Fellow Traveler

Autor Gareth Damian Martin se nechal slyšet, že ústředním motivem příběhu bude tentokrát krize, do psaní scénáře se propsala jak pandemie, tak i ruská invaze na Ukrajinu. Jak vesmírná krize v podání Citizen Sleeper 2: Starward Vector dopadne, se dozvíme už v lednu.