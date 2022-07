Znamenité RPG Citizen Sleeper dostává první přídavek o uprchlické flotile

29. 7. 2022 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Příběh kyberpunkového RPG Citizen Sleeper od studia Jumper Over The Edge neskončil s jeho květnovým vydáním. Tvůrci si pro nadšence, kteří vesmírné stanice The Eye ještě nemají dost, připravili trojici bezplatných updatů s novým obsahem, z nichž ten první vyšel právě včera.

DLC s názvem Flux přidává do hry nové lokace a postavy, ale především novou příběhovou linii, kdy na stanici přilétá předvoj flotily plné uprchlíků. Velení stanice se s hrozícím přívalem hladových krků vyrovnává po svém - zavře posádku lodi Climbing Briar do karantény. Vy z pozice bytosti, která má sama nějaké ty útěky za sebou, se můžete pustit do seznamování.

zdroj: Jump Over the Age

Stejně jako u postav ze základní hry budete moct osud kapitánky Eshe a její poručice Peake ovlivnit víc, než by bylo záhodno, a to společně s neomylnými hody kostkou. Jejich příběh se ale v rámci Flux neuzavře docela, nýbrž tak učiní až v následujících dvou epizodách. Vydání druhé je plánované na říjen, třetí dle slibu autorů vyjde na začátku února příštího roku.

Episode: Flux pro sci-fi RPG Citizen Sleeper můžete stahovat už nyní, a to na PC, Xboxu Series X/S, Xboxu One a Switchi. Hra je k dispozici také v rámci předplatného Xbox Game Pass.