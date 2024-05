Květnovou nabídku PlayStation Plus Extra a Premium rozšíří Red Dead Redemption II

16. 5. 2024 9:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Digitální knihovna titulů pro předplatitele PlayStation Plus úrovní Extra a Premium se 21. května rozroste o další hrst her. Vyniká mezi nimi zejména fantastické dobrodružství z Divokého západu, Red Dead Redemption II. Hra bohužel neobdržela žádný upgrade pro současné konzole, díky zpětné kompatibilitě ji ale lze hrát i na nich.

zdroj: PlayStation

Dále nabídku rozšíří online týmovka Deceive Inc. Mix plížení, špionáže a multiplayerové střílečky vás nechá se v roli znepřátelených agentů přetahovat o balíček s kontrabandem, zatímco k získání převahy musíte využívat špiónské nástroje, zbraně, převleky a jiné špinavé triky. Na výběr je hned z několika výrazných postav, každá s upravitelnou výstrojí a schopnostmi. Do předplatného přibývá pouze na PS5.

Třetím titulem květnové knihovny PlayStation Plus Extra a Premium je česká roguelite akce s vloupačkami, Crime Boss: Rockay City. Hra lákala především na impozantní ansámbl hollywoodských herců z 80. a 90. let. Od Chucka Norrise přes Kim Basinger až po Micheala Madsena. V den vydání nesklidil Crime Boss bůhvíjaké ovace, na druhé straně po i více než roce pořád dostává obsahové přídavky a úpravy hratelnosti, takže třeba dnes už jde o mnohem lepší zážitek než loni.

Milovníci budovatelských strategií mohou strávit hodiny v The Settlers: New Allies, zatímco pokud vás lákají spíše mimozemské survivaly, sáhněte raději po Stranded: Alien Dawn. Hráčům a hráčkám, kteří prožívají druhé životy v The Sims 4, by zase mohlo udělat radost urbanistické rozšíření City Living.

Tím nové tituly v knihovně nekončí, ale dále už jen jmenovitě, protože se jedná spíše o starší hry: Do nabídky se vrací první díl série Watch Dogs, roztomilé RPG Cat Quest II či kostičkové The Lego Movie 2 Videogame.

Nejdražší předplatné v úrovni Premium dostává i klasické tituly z prvního PlayStationu, jako je 2Xtreme, G-Police nebo Worms Pinball. Zároveň se z nabídky ztratí Horizon Zero Dawn, což by mohlo naznačovat nějaké novinky kolem případného remasteru.