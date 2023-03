Který z vydavatelů poskytl hráčům v loňském roce ty nejlepší hry?

24. 3. 2023 14:58 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Agregát Metacritic zveřejnil výsledky každoročního hodnocení vydavatelů a sestavil žebříček 45 herních společností, které v loňském roce vydaly alespoň pět samostatných her. Kvůli tomu se například do seznamu vůbec nedostal Microsoft, který vloni skončil na prvním místě. Do hodnocení se promítá pouze skóre od kritiků (mezi které patří i Games), nehledí se tedy na známky uživatelů nebo prodeje.

Metacritic portfolio vydavatelů seřadil podle bodového systému. Vzal průměrné metascore veškerých vydaných her, dále pak poměr hodnocení dobrých a skvělých titulů nad 75 a 90 % a v neposlední řadě i poměr špatných her, které si sáhly na známku 49 a nížší.

zdroj: Foto: Se svolením Metacritic

Královskou první příčku ukořistilo Sony, které vydalo celkem 15 her s průměrným skóre 85,6. Lví podíl na tom měl God of War: Ragnarök a PC port God of War. Dokonce i jejich nejhůře hodnocená hra, MLB The Show 22 dostala známku 77, což pořád spadá do kategorie dobrých her.

Na druhém místě pak skončil Paradox Interactive s průměrným hodnocením her 81,8, přičemž švédskému vydavateli pomohli výborní Crusader Kings 3. Na bronzové pozici se umístil Activision Blizzard s průměrem 76,5, kterému sice nepomohlo Diablo Immortal (59), ale zase si polepšil s datadiskem Dragonflight k World of Warcraft.

Než se podíváme na poslední příčky, vypíchnu ještě některá velká jména. Take-Two Interactive skončili pátí jednu příčku před Capcomem, zatímco takové Nintendo na 12. příčce předběhl i Devolver Digital, který se umístil desátý.

Poslední 45. pozici obsadil vydavatel PlayWay/Ultimate Games s průměrným hodnocením jejich titulů 58, který má pod křídly obskurnější tituly jako Dinosaur Fossil Hunter a Broken Blades. Z velkých vydavatelů se nízko umístil i Ubisoft, který zabral 38 příčku a na 26. místě skončil i Square Enix. Plaion, pod kterým je například i české studio Warhorse, dobylo 34. pozici.