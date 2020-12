KOTOR 2 míří na mobily, stihne to ještě do Vánoc

9. 12. 2020 13:14 | Novinky | autor: Pavel Makal

Přestože se PC a konzoloví hráči mohou na mobilní hraní dívat poněkud spatra, faktem je, že se stále jedná o nejrozšířenější formu vychutnávání virtuální zábavy. Ostatně, vzpomeňte si, jaké haló způsobilo vyřazení Fortnite z App Store.

Na mobilech nicméně lze hrát i masivní RPG, jak dokázalo třeba uvedení Star Wars: Knights of the Old Republic, které si na mobilech a tabletech můžete zahrát už nějaký ten pátek. Pokud jste jej na Androidu či iOSu odehráli a rádi byste si dali i pokračování, máme pro vás dobré zprávy.

Společnosti Aspyr a Lucasfilm totiž oznámily, že se na mobilech a tabletech ještě letos objeví i Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. To je nejen hra s extrémně dlouhým názvem, ale také velice oceňované RPG z dílen matadorů Obsidian Studios, kteří značku převzali od BioWare.

Ve hře, která původně vyšla v roce 2004 na prvním Xboxu, aby se o rok později dostala i na PC, si můžete zvolit světlou nebo temnou stranu Síly a svými rozhodnutími ovlivňovat příběh i osudy jednotlivých postav herního světa. Mobilní verze dostane do vínku zbrusu nové dotykové ovládání, k jejímu vychutnání tedy nebudete potřebovat externí ovladač.

KOTOR 2 dorazí na iOS a Android 18. prosince letošního roku, cena je stanovena na necelých 15 dolarů, tedy něco málo přes 320 korun.