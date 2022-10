Kopie God of War Ragnarök jsou předčasně v oběhu, pozor na spoilery

31. 10. 2022 13:27 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

God of War Ragnarök oficiálně vychází 9. listopadu, ani v jeho případě se ale nepovedlo zabránit tolik obávanému předčasnému úniku informací. Už minulý týden se objevila hrstka obrázků prozrazujících některé zvraty, podle všeho ale pocházely z recenzní kopie a Sony autorovi další sdílení zatrhla.

Tím ovšem nebezpečí spoilerů teprve začalo – teď se zdá, že disky s hrou předčasně opustily sklady některých prodejců a dostaly se až do hráčských domácností. A protože na rozdíl od nás, recenzentů, nejsou zákazníci vázaní žádnou formou mlčenlivosti, je potřeba se mít na pozoru.

Na únik příběhových detailů reagoval kreativní ředitel Santa Monica Studios Cory Barlog i hlavní scenárista God of War Ragnarök, Matt Sophos. Barlog v sérii tweetů neskrývá svou frustraci: „Víte co, momentálně vážně chápu výhody toho, když na fyzickém disku máte jen instalátor.“ Naráží tím na Call of Duty: Modern Warfare II, kde na nosiči v krabičce najdete pouhých 80 MB a zbytek hry si musíte stáhnout.

sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. completely fucking stupid you have to do this.



this is not at all how any of us at SMS wanted things to go.



— cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022

„Obchod doručuje hru skoro DVA TÝDNY před vydáním. Je to obrovské zklamání. Omlouvám se všem, že se musíte vyhýbat spoilerům, pokud si hru nechcete zkazit. Je naprosto zku*veně stupidní, že to musíte dělat. Takhle to nikdo z nás ze Santa Monica Studios nechtěl,“ spílá Barlog.

Šéf scenáristů Matt Sophos hráčům a hráčkám doporučuje, aby se drželi dál od sociálních sítí, pokud se necítí dost jistí v kramflecích blokování a ztlumování hashtagů. Posléze dodal, že spoilery nepocházejí z jednoho zdroje, a tak není možné je z pozice vydavatelství potírat nějak masivně.

*sigh



Just stay away from social media, Reddit, YouTube, etc unless you’re really confident in your ability to mute hashtags and block people.



I’m really sorry if anyone’s had our game spoiled in any way. We’ve really tried to keep things fresh and surprising for you. pic.twitter.com/YBqfyeCtlA — Matt Sophos (@mattsophos) October 29, 2022

Na otázku z publika, proč tedy kopie pustili ven dva týdny, ne dva nebo tři dny před vydáním, Sophos reagoval notně podrážděně: „Zaprvé, já nic nevydal. Zadruhé, novináři potřebují víc než tři dny, aby si zahráli celou hru a připravili recenze. Zatřetí, nedávné úniky nepocházejí od recenzentů. Můžou za ně prodejci, kteří kopie rozeslali předčasně.“

God of War Ragnarök vychází na PlayStation 5 a PlayStation 4 již zmíněného 9. listopadu. Mezitím si můžete přečíst Pavlovy dojmy, ve čtvrtek navečer pak můžete očekávat moji recenzi. Obojí přirozeně bez spoilerů – na zbytku internetu ale buďte obezřetní.