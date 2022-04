Konečně si můžete zahrát novou Dunu! Vyšla strategie Spice Wars

Dune: Spice Wars - Launch trailer předběžného přístupu

King Arthur: Knight's Tale – Launch Trailer

Splatoon 3 – Turf War a datum vydání

Sons of Valhalla – Oznámení

Diablo Immortal - trailer na datum oznámení a PC verzi

Libertalia – videorecenze pirátské tahanice

Aquatico - Teaser

Hardware Club #82 s Patrikem o Steam Decku. Ptejte se, na co chcete!

The House of the Dead: Remake – Trailer

F1 22 – Oznámení

Rocket League – Knockout Bash (Battle Royale)

Stellaris: Overlord – Datum vydání vazalského rozšíření

Shadowrun Trilogy: Console Edition - Oznámení

Way of the Hunter - Oznámení slovenské lovecké simulace

Ukrainian Farmy - Trailer

Fight Club #575 - O našich láskách ve videohrách

Saints Row - Možnosti přizpůsobení

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic - Oznámení

Xenoblade Chronicles 3 - Datum vydání