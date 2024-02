Konec hrám ze Switche na PC? Nintendo podalo žalobu na emulátor Yuzu

28. 2. 2024 11:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nintendo patří mezi společnosti proslulé mnohdy až agresivní ochranou svých značek. V nejbližší době to pocítí autoři a provozovatelé populárního emulátoru Yuzu, kteří se dostali do zaměřovačů japonské společnosti. Yuzu umožňuje emulovat hry ze Switche na PC, Linuxu a zařízeních s operačním systémem Android a je nástupcem emulátoru Citra, který nabízel totéž pro někdejší extrémně populární handheld Nintendo 3DS.

Ačkoli samotné využívání emulátoru nelegální není, pořizování pirátských ROMů do nich už samozřejmě zákon porušuje. Nintendo nicméně na jednačtyřiceti stránkách obžaloby proti společnosti Tropic Haze, která Yuzu vytvořila, uvádí, že neexistuje legální způsob užití tohoto software.

Yuzu podle Nintenda spouští kód, který narušuje ochranné prostředky her a činí tak mimo jiné díky dešifrování skrz nelegálně získané produktové klíče. Bez těchto zásahů by zkrátka nebylo možné hrát hry od Nintenda na jiných zařízeních, než jaká vydavatelství přímo podporuje (tedy ve zkratce: Na Switchi).

Nintendo v žalobě ilustruje situaci na loňském vydání The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, jejíž kopie unikla dva týdny před oficiálním vydáním a japonská společnost uvádí, že byla stažena víc než milionkrát. Dále uvádí, že Yuzu vydělává 30 tisíc dolarů měsíčně skrz svých 7000 přispěvatelů na Patreonu a získalo víc než 50 tisíc dolarů skrz placená stažení. Patreon Yuzu navíc mezi 1. a 12. květnem loňského roku, tedy v době vydání Tears of the Kingdom, údajně zdvojnásobil svůj počet donátorů.

V rámci žaloby Nintendo požaduje ukončení provozu Yuzu a náhradu škod. Připomeňme, že firma má velmi slušnou historii vyhraných soudních procesů. Kromě výhry nad webem RomUniverse, na němž firma vysoudila 2 miliony dolarů, můžeme připomenout i případ hackera Garyho Bowsera (ano, to příjmení je správně), který prodával hacky pro Switch. Kromě trestu odnětí svobody Bowser stále dluží Nintendu 10 milionů dolarů. Pikantním detailem je, že se mu zatím podařilo splatit zhruba 175 dolarů, které si vydělal prací ve vězeňské knihovně a v kuchyni. Likvidační částka, kterou Nintendo samozřejmě nikdy nedostane, má sloužit především jako hrozba. Uvidíme, jak dopadne Yuzu.