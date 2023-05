Válka Nintenda proti emulátorům pokračuje. Padla další oběť

30. 5. 2023 15:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

V první polovině května Nintendo kvůli uniklé verzi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rozpoutalo ve velkém boj proti emulátorům, které umožňují jejich tituly hrát na PC a různých dalších strojích. Za oběť už padlo hned několik nástrojů, zatímco někteří z tvůrců, kteří se tomuto odvětví věnují, se kvůli obavám z právních kroků rozhodli ukončit svou činnost. Boj ale patrně ani zdaleka nekončí. Japonská firma totiž společnosti Valve poslala výzvu ohledně chystaného vydání softwaru Dolphin na Steamu.

Dolphin umožňuje emulaci her z konzolí Wii a GameCube, přičemž se jeho tvůrci během letošního roku pyšnili oznámením, že je vývoj softwaru téměř u konce a vyjde na Steamu (dokonce se chlubili tím, že bude podporovat i achievementy). Nakonec se tak ale zřejmě nestane, Nintendo svou žádost o nezařazení do nabídky opět odůvodňuje možným porušením práv duševního vlastnictví společnosti (děkujeme PC Gameru).

„Vzhledem k tomu, že emulátor Dolphin porušuje práva duševního vlastnictví společnosti Nintendo, mimo jiné včetně práv ustanovených v zákoně o ochraně digitálního obsahu (DMCA) proti obcházení a obchodování s autorskými právy (17 U.S.C. § 1201), vám zasíláme toto upozornění ohledně vaší povinnosti nezařadit emulátor Dolphin do obchodu Steam,“ píše se ve zprávě.

Steam následně odstranil stránku softwaru a toto varování předal samotnému vývojářskému týmu emulátoru Dolphin. Ten uvádí, že se jedná o zklamání a vydání na populární distribuční platformě odkládá na neurčito.

Vývojáři momentálně zkoumají různé dostupné možnosti a víceméně doufají, že se situaci podaří nějak rozumně vyřešit, ideálně bez případného právního sporu. Nicméně stále platí, že zájemci si emulátor mohou stáhnout z jejich oficiálních stránek, které jsou dostupné dokonce i v češtině.

Ze všech těchto peripetií je jasné, že únik Tears of the Kingdom před vydáním japonského giganta vyloženě naštval a nehodlá si brát servítky. Otázkou je, kdo se do mířidel dostane příště.