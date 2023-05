Nintendo podniká radikální právní kroky proti emulátorům

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je jednoznačně jednou z nejočekávanějších her (nejen) tohoto května. Mnoho fanoušků čeká, jestli se autorům povede naplnit nemalá očekávání a kvalitami úspěšně navážou na předchozí Breath of the Wild.

Situace kolem Zeldy se ale neobešla bez nepříjemností: V minulém týdnu pokračování uniklo na internet (kvůli tomu, že se k několika majitelům dříve dostaly fyzické kopie). Nintendo má ostré lokte a v takových situacích se nebojí zakročit. A většinou docela tvrdě.

Nejdříve se firma snažila z internetu smazat různé screenshoty, videa, případně servery na Discordu, které k uniklé verzi Zeldy vedly. Nyní se rozhodla zaměřit na nástroje, které uniklou variantu umožňují hrát. Z důvodu porušení autorských práv společnost vytvořila hned několik žádostí o zastavení mnoha nástrojů a programů používaných pro emulaci her z Nintenda Switch, a to včetně Lockpicku, který má podle Nintenda „uživatelům umožňovat obejití technologických opatření“ a „usnadňuje porušování autorských práv“.

Nintendo has just issued multiple DMCA takedown requests to GitHub, including for Lockpick, the tool for dumping keys from YOUR OWN Switch, which is absolutely ludicrous - pirates aren't gonna be sourcing keys from their own consoles!https://t.co/QePiLPTjmm