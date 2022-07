Nintendo zavírá digitální obchody pro 3DS a Wii U

Nintendo oznámilo konec podpory svých eshopů pro 3DS a Wii U. Nové hry si pro konzole digitálně nepořídíte od 27. března 2023. Blíží se také datum, odkdy nebude možné si do tamních obchodů nahrát finanční prostředky z kódů na dárkových kartách. Uplatnit je můžete nejpozději 29. srpna 2022.

Provozu serverů pro online hraní se tyto lhůty netýkají a taktéž bude možné si dříve zakoupené hry pro Wii U a 3DS do konzolí i nadále volně stahovat – podle vyjádření Nintenda alespoň v dohledné době. Březnový konec prodejů má pak ještě jednu výjimku v podobě taktického RPG Fire Emblem Fates pro Nintendo 3DS, které z obchodu zmizí už 28. února 2023. Jeho DLC se nicméně předčasné stažení netýká.

