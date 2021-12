Konec další exkluzivity. Final Fantasy VII Remake brzy vyjde na PC

12. 12. 2021 14:44 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Exkluzivita pro PlayStation v případě Final Fantasy VII Remake končí. V rozšířené edici Final Fantasy VII Remake Intergrade vyjde na PC prostřednictvím Epic Games Store, a to dokonce už za méně než týden - 16. prosince. Vydavatelství Square Enix to oznámilo během nočního vyhlášení cen The Game Awards 2021.

Intergrade je letošní vylepšenou verzí remaku Final Fantasy VII z loňského roku, s grafikou zkrášlenou na míru výkonu PS5 a také s novým příběhem Yuffie Kisaragi nazvaným Intermission, kde se mladá bojovnice vydává infiltrovat sídlo energetické megakorporace Shinra.

Už na PlayStation 5 tenhle remake vypadá krásně a dá se očekávat, že na PC jeho grafické přednosti vyniknou ještě o trochu víc. Přinejmenším si u dostatečně výkonných strojů nejspíš nebudete muset vybírat mezi 60 FPS a rozlišením 4K.

Buďte nicméně varováni, že je Final Fantasy VII Remake pouze jakousi první částí. Square Enix se nedávno nechal slyšet, že vývoj druhé epizody jde dobře, nemáme k ní zatím žádný náznak data vydání či traileru. Paralelně s ní vyvíjí v rámci série ještě Final Fantasy XVI a také mobilní Ever Crisis z univerza právě Final Fantasy VII, které by mělo sloužit jako pojivo pro jeho spletité odbočky sahající daleko za herní spin-offy.