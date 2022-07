Koncem srpna budete rybařit s až 11 kamarády v simulaci Call of the Wild: The Angler

20. 7. 2022 13:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Srpen, zdá se, patří loveckým simulacím. 16. srpna vyjde slovenská hra Way of the Hunter, v níž si zalovíme s puškou, a 31. srpna vyjde švédská hra Call of the Wild: The Angler, v níž si zalovíme s prutem.

Call of the Wild: The Angler od tvůrců theHunter: Call of the Wild vás vhodí do otevřeného světa Golden Ridge Reserve inspirovaného severozápadním Wyomingem, který prozkoumáte jak za volantem terénního vozidla, tak na loďce a i čistě po svých.

Vaším úkolem bude najít vodu, ať už je řeč o jezeře, či horské řece. V její blízkosti se pohodlně usadíte, nahodíte a vyčkáte, zda se vám nějaká z ryb chytí na udičku. Každá ryba se nějak chová a budete muset být velice obezřetní, aby vám z háčku nepláchla.

Samozřejmostí bude možnost volit si z rozličných rybářských prutů, které si dále upravíte na míru s pomocí nejrůznějších navijáků, vlasců, plováků, háčků a návnad. V krásné divočině můžete být úplně sami, nebo do své hry přizvat na online kooperaci až 11 dalších hráčů.

Jak už zaznělo v úvodu, Call of the Wild: The Angler vyjde 31. srpna, ale tehdy pouze na počítačích, a to za 30 eur. Na nespecifikované konzole se hra podívá později.