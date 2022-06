Kodžima zrušil projekt podobný seriálu The Boys. Teď po něm tvůrci chtějí adaptaci

Pokud alespoň trochu sledujete aktuální seriálovou scénu, pak vám jistě neunikl jeden z největších taháků předplatného Amazonu – adaptace komiksů The Boys. Ale jen pro jistotu: Seriál je zasazený do světa plného superhrdinů, kteří nejsou takovými klaďasy, jakými se tváří a po krku jim jde skupinka odvážných a obyčejných lidí, kteří jejich přátelský zevnějšek prokoukli.

Jak se ukázalo, i tvůrce her Hideo Kodžima se na seriál podíval, konkrétně na jeho první tři díly. Po nich si uvědomil, že jeho dlouho připravovaný projekt pozbyl smyslu. Byl totiž až příliš podobný The Boys.

Kodžima svůj vlastní projekt přiblížil na Twitteru jako akční film s černým humorem, v němž se skupina detektivů postaví superhrdinům mimo zraky široké veřejnosti. Legendární vizionář už dokonce plánoval, že by do hlavní role obsadil Madse Mikkelsena, kterého měl i ve hře Death Stranding.

and put it on hold because the concept was similar (different settings and tricks). A buddy (male/female) thing with a special detective squad facing off against legendary heroes behind the scenes. I was thinking of Mads as the lead.