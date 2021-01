Know By Heart, nová hra od tvůrců Pathologicu, vypráví o zármutku v ruském maloměstě

5. 1. 2021 13:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ruské studio Ice-Pick Lodge nejvíc proslavily oba díly Pathologicu, respektive první díl a jeho moderní předělávka. Čerstvě oznámená hra těchto autorů ale přináší úplně jiné téma, byť možná trochu podobnou náladu.

Tentokrát nebudete zápasit o přežití a vybírat si mezi smrtí vyčerpáním a na tajemnou nemoc. V Know By Heart se ujmete velmi nudného protagonisty Míši, který žije v malém městě v Rusku, kde to pořád ještě na každém kroku smrdí Sovětským svazem. Míšu nebaví práce a nebaví ho ani život.

Monotónnost všedních dní naruší láska. Do městečka se totiž vrací Míšova středoškolská milá a on se po letech poprvé cítí naživu. Současnost se ale začne prolínat s minulostí a sotva se dvojice znovu spřátelí, už její štěstí opět něco ohrožuje. Čeká ji tak krátké, ale velmi intenzivní vzplanutí.

Know By Heart nabídne zhruba pětihodinový příběh s nelineárními prvky a hned několika různými konci, jejichž hlavním motivem má být vyrovnávání se se ztrátou. V adventurním režimu se budete probírat vzpomínkami a myšlenkami hlavního hrdiny za doprovodu klavírního soundtracku v neoklasicistním duchu. Čeká na vás také několik chytlavých miniher.

Podle Ice-Pick Lodge by Know By Heart mělo dorazit letos na přelomu jara a léta, a to na Steam.