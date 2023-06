Knights of the Old Republic 2 na Switchi nedostanou slibované DLC

5. 6. 2023 9:37 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Videoherní archeologie a restaurování není žádná procházka růžovým sadem, ale místy připomíná spíše smrtící lesy při bitvě o Endor. Své o tom ví vývojáři a vývojářky z texaského Aspyr Media.

Americké studio se dlouhodobě zabývá portováním starších her na mobily, ale i Nintendo Switch. Stojí za přenosnými verzemi Civilizace VI nebo třeba Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. A právě loni na Switch vydané ikonické RPG ze světa Hvězdných válek jim v těchto dnech dělá větší trable než Anakinovi písek.

Původní vydání KotOR 2 téměř před dvaceti lety totiž provázel značný tlak na rychlé vydání a do finální hry se kvůli tomu nedostala celá řada prvků, obsahu a hlavně technických záplat. Obsidian až dlouho po vydání poslal patche do světa v takzvaném Restored Content Modu, který se dnes považuje za zlatý standard stavu, v jakém KotOR 2 hrát.

Update on the Restored Content DLC pic.twitter.com/P0TQtJsgRc — Aspyr (@AspyrMedia) June 3, 2023

Aspyr se před portem na Switch dušoval, že verze pro hybridní konzoli bude obsahovat i toto restaurované DLC a studio ho časem uvolní v podobě bezplatné aktualizace. Jenže teď, rok po vydání portu, texaské studio couvá a nabízí místo toho staré hry ze světa Star Wars zdarma.

Vydání legendárního RPG na Switchi tak zůstává příběhem se smutným koncem. Hra vyšla v příšerném technickém stavu, který připomínal žalostné vydání původní verze v roce 2004. Přestože Aspyr na oplátku nabízí třeba Star Wars: Republic Commando, povedený Jedi Outcast nebo Jedi Academy, komentáře na sociálních sítích rozhořčeně volají o klamavé reklamě.

Celá řada lidí si totiž KotOR 2 na Switch koupila právě proto, že časem bylo přislíbeno i DLC. Navíc byl obsah z Restored Content vidět i v tehdejším traileru.

Aspyr ve svém prohlášení neuvedl, co ke zrušení dodatečného obsahu vedlo.