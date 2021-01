King of Fighters se letos vrací, sledujte akcí nabitý trailer

11. 1. 2021 10:04 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když se mainstreamového hráče zeptáte na jeho oblíbené tituly z žánru bojovek, patrně zmíní série Tekken nebo Mortal Kombat, možná i Street Fighter. Opravdoví fanoušci žánru ale z rukávu určitě vysypou i značku King of Fighters od společnosti SNK, která vychází už od roku 1994.

Vydavatelství SNK se nyní v tiskové zprávě podělilo s potěšující informací - očekávaný 15. díl série má vyjít už letos. Radostnou novinku pro všechny fanoušky rychlých pěstí pak firma doplnila prvním trailerem, z něhož si můžete udělat dobrou představu o podobě hry.

O efektní komba zjevně nebude nouze, stylizace se nese v podobném duchu jako pět let stará 14. iterace, jež pro vizuál série znamenala významný zlom. Bohužel jsme se zatím nedozvěděli žádné bližší informace, SNK nicméně slibuje, že více detailů poskytne už tento týden. Patřit by mezi ně snad mělo konkrétní datum vydání a hlavně platformy, na které se hra chystá. Zmiňovaný dosud poslední díl dorazil na PlayStation 4 a s ročním zpožděním také na PC a arkádové automaty.

Kromě nového King of Fighters pak společnost vydala i nový trailer, přibližující třetí season pass pro svou vynikající bojovku Samurai Shodown. Ten má dorazit v polovině letošního března, mezi postavy, které přinese, patří například Hibiki Takane z The Last Blade 2 a Cham Cham ze Samurai Shodown II. I v případě season passu se brzy můžeme těšit na více informací.

zdroj: SNK

Série King of Fighters za více než čtvrtstoletí existence obsahuje 24 titulů, kromě hlavní řady pro ni vyšla i řada spin-offů. Od roku 1994 až do roku 2010 vycházely hry s jejím jménem každý rok. Následovala dlouhá šestiletá pauza, která vyvrcholila vydáním King of Fighters XIV. Ten se dočkal velmi příznivého přijetí, nezbývá než doufat, že po dalších pěti letech se bude sérii dařit podobně dobře.