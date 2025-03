Když pád Říma znamená nový začátek. Romestead míchá budování impéria s bojem o život

21. 3. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během včerejší Future Games Show se mimo jiné představil kooperativní survival Romestead. Než z této mírně otřepané žánrové kombinace protočíte oči v toskánský sloup, nechte mě alespoň rychle dodat, že se odehrává ve fantasy verzi padlé Římské říše, kde se sami či až v osmi lidech ujmete role uprchlíků, kteří se snaží znovu vybudovat vznešenou civilizaci a ubránit ji před hordami nemrtvých.

Romestead hodlá namíchat prvky boje o přežití s budovatelskou strategií a mytologií. Za hrou stojí studio Beartwigs pod vydavatelstvím Three Friends, které sestává z bývalých vývojářů žánrových klasik Minecraftu či Valheimu. Římský survival však hledal inspiraci spíše v The Legend of Zelda: A Link to the Past či v Terrarii, což se odráží nejen v pixelartové stylizaci, ale i v herních mechanismech.

Vaším úkolem bude shromažďovat suroviny, starat se o obyvatelstvo, budovat opevnění a hledat přeživší, kteří budou ochotní se připojit k Římu 2.0. Kromě toho budete čelit nejen hordám zombie, ale také divoké zvěří a mýtickým tvorům.

Poměrně zajímavých mechanismem může být uctívání římských bohů, kterým si budete odemykat nové technologie, budovy a upgrady. S pádem říše přišli o většinu své moci, takže si budete muset pečlivě vybírat, kterému z nich věnujete své modlitby i hmotné statky. Hold jim můžete vzdát plněním úkolů a dary ve formě zdrojů, ale občas také lidskými obětinami.

zdroj: Three Friends

Hra v základu nabídne rozsáhlý svět se šesti různými biomy včetně lesů, bažin, pouště, sopečné oblasti a ruin města. Dojde také na výpravy do dungeonů s bossy a poklady. Počítá se i s RPG prvky, které stojí primárně na výbavě a posilování nejrůznějších statistik.

Romestead zatím nemá stanovené datum vydání, každopádně ale nejprve vyjde v předběžném přístupu. Titul si už teď můžete na Steamu přidat do svého seznamu přání.