Když cross-play škodí. Konzolisté chtějí vypnout propojování s cheatery z PC v Halo Infinite

Slovo „cross“ se v poslední době s souvislosti s velkými multiplayerovými hrami skloňuje často. Hráči chtějí mít možnost pokračovat v hraní na různých zařízeních, chtějí hrát s kamarády na jiných generacích konzolí a rovněž mohou chtít hrát s přáteli napříč platformami. Jenže ne vždy se všem cross-play vyplácí.

Obzvlášť kontroverzní je u stříleček, kde dochází k propojování hráčů s gamepadem a hráčů s myší a klávesnicí, kdy se první skupina může cítit znevýhodněná. Free-to-play multiplayer Halo Infinite má v sobě napevno zahrnutou podporu cross-playe, přičemž konzolistům umožňuje nastavit si alespoň to, aby je matchmaking nedával dohromady s hráči upřednostňujícími myš.

Nicméně stále mohou být propojení s hráči, kteří na počítači používají gamepad. A funkci cross-playe nelze v tuto chvíli zcela vypnout. Což znamená, že jakmile se vyrojí cheateři, a že už se stihli vyrojit, jde zážitek konzolistů do kopru.

@343Postums @Unyshek Just matched another cheater/hacker in Halo Infinite. Guy’s gamertag is EUGENEYY on Xbox. Let me turn off cross-play until you guys can get an actual anti-cheat implemented. pic.twitter.com/G9hwahtBRK