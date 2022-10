Kdo je tajemné studio, které pro CD Projekt tvoří zaklínačský Canis Majoris?

CD Projekt Red předevčírem oznámil celou řadu nových projektů i fakt, že momentálně vznikají hned tři hry ze světa Zaklínače. Jednu z nich, projekt s kódovým označením Canis Majoris, navíc nevyvíjí přímo CD Projekt, nýbrž externí studio, ovšem pod vedením veteránů, kteří se podíleli na předchozích hrách v sérii.

Internetoví detektivové se rozhodli zapátrat v řadách bývalých zaměstnanců CD Projektu a zavlažili je dotazy, jestli se náhodou nepodílejí na novém Zaklínači, který stejně jako dříve oznámený počátek příští zaklínačské trilogie vzniká v Unreal Enginu 5.

Mezi nejpodezřelejšími se objevilo nedávno založené studio Rebel Wolves, které vede šéf vývoje Zaklínače 3, Konrad Tomaszkiewicz a chystá temné AAA fantasy. Nařčení nicméně na Twitteru striktně odmítá - ačkoliv prý tohle podezření týmu lichotí, pracuje na své vlastní značce a přeje novým autorům Zaklínače mnoho štěstí.

We're flattered by the questions but Rebel Wolves is working on our own epic IP. We wish the new teams in charge of The Witcher good luck and hope to get to play their games soon! https://t.co/aDO08yvYLh