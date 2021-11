Kdo je s vámi a kdo proti vám? V novince First Class Trouble nemůžete věřit nikomu

2. 11. 2021 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Smetánka si poklidně pluje vesmírem na palubě honosného plavidla, když tu se zničehonic zblázní palubní umělá inteligence C.A.I.N. a usmyslí si vyvraždit celou posádku. V tom jí musíte zabránit! Anebo taky ne, záleží na tom, na čí straně stojíte…

Multiplayerová sociální hra First Class Trouble dává dohromady vždy šest hráčů, z nichž čtyři jsou počestnými cestujícími, kteří se ze všech sil snaží vypnout zlověstnou AI, a zachránit si tak holé životy. Avšak zbylí dva hráči jsou tajně spřáhnutí s palubním počítačem, a aniž by se prozradili, musejí snažení čtveřice hráčů zmařit.

Jedná se tedy o variaci na Among Us s tím rozdílem, že First Class Trouble nevypadá jako hra stará 20, 30 let. Dnešním dnem dorazila její plná verze na Steam, kde tak končí její fáze v předběžném přístupu, a na PlayStation 4 a 5, kde ji najdete rovnou v předplatném PlayStation Plus.

Jedná se o hru, která využívá předností ovladače DualSense, tedy díky adaptivním triggerům pocítíte například odpor spouště u hasícího přístroje a haptická odezva vám dá zase pořádně najevo, když se vedle vás něco rozbije nebo budete stát až příliš blízko ohni či elektřině.

Pracuje se zde i se zvukem voice chatu, kdy hra bere v potaz vzdálenosti mezi hráči. Až tedy budete jednoho z nich mordovat v odlehlé části lodi, ostatní jeho zoufalý křik ve sluchátkách neuslyší. Stejně tak se musíte se svým komplicem vzdálit, aby ostatní neslyšeli vaše ďábelské plány.

Konzolová verze obsahuje vše, co dosud vyšlo pro počítačovou verzi, tedy předně updaty Botanical Garden a Personoid Quarters. Zároveň si můžete rovnou přikoupit několikero DLC s kosmetickými doplňky. Tak nahoďte oblek a společnými silami zachraňte vesmírnou loď! Nebo naopak.