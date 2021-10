Listopadová nabídka PlayStation Plus je bohatá. Čeká vás vybíjená i zrádci

29. 10. 2021 17:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Listopad klepe na dveře, a tak si pro nás předplatné PlayStation Plus připravilo solidní nálož nových her, které si můžete stáhnout do své knihovny. Od úterý 2. listopadu na vás čeká hned šest titulů.

Jedním z nich je nedávno vydané Knockout City. Pokud vám tahle multiplayerová akce utekla, jde v podstatě o vybíjenou na steroidech. Musíte tu střílet míčem na nepřátele ze soupeřova týmu, přičemž balóny tu mají všemožné bláznivé vlastnosti. Na Metacriticu si titul drží solidních 82 %, tak to možná bude stát za zkoušku.

zdroj: Versus Evil

Další hrou je First Class Trouble. Ukázku jste mohli vidět na středečním State of Play – v tomhle případě jde o variaci na Among Us. Ve vesmírné lodi se vzbouří umělá inteligence a vy musíte rozluštit, komu z vašich spoluhráčů věřit, a koho se naopak vyvarovat. Hra byla od dubna v předběžném přístupu na Steamu a celkově si drží vcelku pozitivní hodnocení.

zdroj: THQ Nordic

Třetím titulem je Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, remasterovaná verze kultovního RPG z roku 2012. Ve své době si hra vedla velmi dobře, remaster trochu pokulhává, přeci jen věk se na hře projevil. Pokud si ale chcete zavzpomínat na staré dobré časy, proč ne!

No a protože v listopadu slaví páté výročí headset PS VR, nabízí PlayStation Plus hned tři tituly právě pro virtuální realitu. The Persistence vás vezme na palubu vesmírné lodi zamořené monstry, The Walking Dead: Saints & Sinners vás zase postaví proti hordám zombíků a v Until You Fall si vyzkoušíte středověké zbraně a magii.