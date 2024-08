Karetní hit Balatro rozšiřují balíčky ze Zaklínače, Among Us a Vampire Survivors

28. 8. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nezávislý karetní miláček Balatro nám letos na jaře v redakci pořádně rozjitřil produktivitu a teď to zřejmě udělá znovu. Během včerejší Nintendo Indie World Showcase totiž přispěchal s oznámením pořádně nadupaného updatu nazvaného Friends of Jimbo, který už tak geniální hru rozšíří o nové balíčky a karty z podobně nezapomenutelných her – jmenovitě ze Zaklínače 3, Among Us, Vampire Survivors a Dave the Diver.

Bezplatný update navíc už vyšel, a tak se do testování nových mechanismů můžete pustit klidně hned teď. Do Balatra ze zmíněných her dorazila návštěva nejen v podobě speciálních králů, královen a kluků. Zaklínače tak reprezentuje Geralt, Yennefer a Marigold, balíček z Among Us má zase různé členy posádky, kterým kraluje Impostor. Balíček věnovaný potápěči Daveovi změní číslované karty na ovoce.

Nejde ale jen o vizuální atraktivní novinky, s kartičkami se pojí i různé nové synergie a bonusy, a jak známe Balatro, v updatu určitě číhá spousta hravých překvapení.

zdroj: LocalThunk zdroj: LocalThunk

Trailer ze showcase Nintenda navíc napovídá, že tahle čtveřice nebude jedinou spoluprací, která se do Balatra v blízké době chystá. Jak ale glosuje jeho maskot, žolík Jimbo: „Tyhle budou stačit… Prozatím.“

Tvůrce Balatra, vývojář LocalThunk, už v minulosti potvrdil, že chystá další obsahové updaty, stejně jako by se karetní miláček měl brzy podívat i na mobilní telefony. Zatím je dostupný na PC, PlayStation, Xbox a Switch.