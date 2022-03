Jubileum české legendy: 20. výročí Mafie připomene kniha The Art of Mafia Trilogy

3. 3. 2022 14:13 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Letos v srpnu oslaví česká herní legenda 20. výročí. Mafia: The City of Lost Heaven se zapsala do našich srdcí a byla jednou z prvních her, které proslavily českou herní scénu v zahraničí. První Mafia vyšla 29. srpna 2002 a o dvacet let později ve stejný den vyjde prémiový artbook The Art of Mafia Trilogy, který vás na více než 230 stranách nechá nahlédnout za oponu ne jedné, ale rovnou čtyř her.

Jak název napovídá, kniha nabídne známé i dosud neviděné materiály k trilogii Mafia a také k nedávnému remaku prvního dílu. Artbook vzniká v úzké spolupráci herního obchodu Xzone, distributora Cenega Czech a studia Hangar 13, které pracovalo právě na moderní předělávce jedničky a na třetím dílu.

zdroj: Xzone

„Na Mafii vyrostla celá jedna generace českých hráčů a máme proto ohromnou radost, že jsme se do téhle knihy mohli pustit. Sice to zní otřepaně, ale je to doslova splněný sen,” říká Martin Schovanec, spolumajitel obchodu Xzone. Pro Xzone jde o v pořadí třetí velkoformátový videoherní artbook, na němž se podílí, po The Art of Kingdom Come: Deliverance a The Art of Creaks.

The Art of Mafia Trilogy vyjde na konci srpna jak v české, tak i v anglické verzi. Doporučená maloobchodní cena činí 999 Kč, artbook najdete vedle Xzone i v běžných knihkupectvích.

zdroj: Xzone