Jimbo našel další kamarády. Do Balatra přibyly karty z Cyberpunku 2077 či Stardew Valley

26. 10. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nemůžu vynechat žádnou příležitost vám připomenout, jak je Balatro fantastické a že byste ho neměli v záplavě nezávislých her minout. Naštěstí mi ji zavdávají sami vývojáři: Dva měsíce potom, co do karetního hitu znenadání přibyla spolupráce se Zaklínačem, Vampire Survivors a dalšími obecně milovanými hrami, si žolík Jimbo našel další přátele.

The gang’s getting bigger! Friends of Jimbo 2 FREE update is available today on PC, Console, and Mobile!



Is this the full squad, or is there more to come?



https://t.co/bMjMzoIsXQ pic.twitter.com/4WyrWO8Wtd — Balatro (@BalatroGame) October 24, 2024

Tentokrát do brilantní karetky přibyly skiny na karty s postavami ze Stardew Valley, Cyberpunku 2077, The Binding of Isaac a Slay the Spire. Což jsou opět všechno vynikající herní počiny a beru je jako jasný důkaz, že Balatru propadl ConcernedApe i vývojáři z CD Projektu, Team Meat a Mega Crit, protože jaký jiný důvod kývnout na tuhle spolupráci by jinak měli mít? Už v srpnu se PR ředitel CD Projektu Radek Grabowski nechal slyšet, že se se Zaklínačem 3 rozhodli zapojit, protože vývojáře karetní hit naprosto pohltil, a proč tedy nepřidat taky Cyberpunk, no ne.

zdroj: LocalThunk zdroj: LocalThunk

Balíček Friends of Jimbo 2 je už v této chvíli všem majitelům základní hry dostupný zdarma. Pokud jste tedy toužili vytvářet nesmyslně vysoká komba s kartičkami z Johnym Silverhandem, Rogue a Jackiem, máte tu možnost. Nebo sáhnete raději po vesničanech Pierrovi, Lewisovi a Marnie? Za návrhem karet ze Stardew Valley stojí dokonce sám Eric Barone, který na sociální síti X vřele poděkoval za příležitost být součástí Balatra. Tak vidíte!

Thanks for the great game @LocalThunk, I'm honored that Stardew is included. I have to 100% the game now... — ConcernedApe (@ConcernedApe) October 24, 2024

Ať už dáte přednost jakékoliv variantě, vězte, že jsou vylepšení v tuto chvíli pouze kosmetická. Vývojář LocalThunk se ale nechal slyšet, že nové herní mechanismy do Balatra hodlá zakomponovat někdy v příštím roce. Dalším spolupracím s jinými hrami se nicméně stále nebrání – tedy za předpokladu, že budou pro autora dostatečně atraktivní.

Balatro je k dispozici na PC, PlayStationu, Xboxu, Switchi a také na mobilních telefonech.