Ježek Sonic vyráží v Sonic Frontiers vstříc otevřenému světu

13. 12. 2021 7:29 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na pódiu vyhlášení cen The Game Awards 2021 se v průběhu večera The Game Awards objevil majitel hlasu ježka Sonica z filmové adaptace Ben Schwartz i telemost s jeho kníratým záporákem doktorem Robotnikem v podání Jima Carreyho. Kromě traileru na film Sonic the Hedgehog 2 se ale modrý ježek vytasil ještě s jedním oznámením - už za rok nás čeká jeho první hra s otevřeným světem.

Sonic Frontiers jsou podle kreativního šéfa vývojářského studia Sonic Team USA pro celou značku velkým skokem, který si budou moct užít jak celoživotní fanoušci Sonica, tak i nováčci se zálibou v akčních adventurách.

Autoři zatím slibují primárně svobodu, spoustu biomů, širá otevřená prostranství k prozkoumávání a příběh z pera Iana Flynna, který samozřejmě zahrnuje šílený nápad Robotnika a záchranu přátel i světa před zvrácenou starobylou technologií.

Půjde o první plnohodnotné pokračování série od Sonic Forces z roku 2017, kde se bodlináčovi přerod v moderní 3D legendu zrovna dvakrát nepovedl. Frontiers se ale dle prvních záběrů vydávají trochu jiným směrem a skrz příslib otevřených zón i atmosférických záběrů na hezké krajinky si už na sociálních sítích vysloužili přirovnání k The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sonic Frontiers je v této chvíli oznámené pro PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch na podzim roku 2022.