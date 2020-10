Ještě letos se vydáte do oblak v budovatelské strategii Airborne Kingdom

2. 10. 2020 7:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Malé studio The Wandering Band se toho vážně nebojí, svou první hru Airborne Kingdom vyšle na trh v tu nejrušnější možnou dobu letošního roku. Ve chvíli, kdy celý svět budou zajímat hry jako Assassin’s Creed Valhalla a Cyberpunk 2077, konzole Xbox Series X a PlayStation 5 a k tomu ještě Vánoce, se na trhu objeví malá, leč velice zajímavá budovatelská strategie.

Airborne Kingdom se tedy vyhne alespoň nabouchanému listopadu, ale vyjde hned o měsíc později 17. prosince. Bude měsíc stačit k opadnutí hysterie z velkých novinek? Hře nepomůže ani fakt, že vyjde pouze na počítačích, a ke všemu jenom v Epic Games Storu (i když za příjemných 550 korun), takže se zcela mine s natěšenými konzolisty.

Ale zatím to vypadá tak, že by byla chyba Airborne Kingdom minout. Pokud na poli budovatelských strategií dlouhou dobu nemůžete nalézt originální myšlenky, tady je určitě najdete. Stáváte se sice znovu správcem rozrůstajícího se města, ale to nesedí pevně na zemi, nýbrž pluje oblohou.

S tím souvisejí úplně nové problémy. Jistěže budete řešit nové domky pro další obyvatele, kteří pro vás budou vyrábět různé věci a jež musíte nakrmit z farem. To je klasika. Ovšem zároveň musíte celek vyvažovat nejen v tabulkách příjmů a výdajů, ale také z hlediska fyziky.

Když se vám město začne naklánět na jednu stranu, bude pomalejší a bude docházet k poškození budov. Spravíte to zbudováním dalších a dalších vrtulí nadnášejících celý kolos. Nicméně ani zem pro vás nebudete tabu. V jejích obyčejných městech budete nabírat nové dobrodruhy a nepohrdnete ani jejími zdroji, které se jaksi nepovalují mezi mraky.

Zní to prostě až příliš zajímavě na to, aby to ve výsledku zapadlo mezi velkými hrami a novými konzolemi. Tak snad se tvůrcům tento tah vyplatí a někdo si na jejich hru před Vánoci vzpomene. Já se o to pokusím.