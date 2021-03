Jen za poslední rok prodala Terraria 5 milionů kusů a navzdory hysteráku vyšla na Stadii

23. 3. 2021 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Tvůrci populární Terrarie se na oficiálním fóru hry pochlubili úctyhodným milníkem: 35 miliony prodaných kusů. Za poslední zhruba rok se tak prodalo něco kolem pěti milionů kusů, protože to byl právě duben loňského roku, kdy jsme tu měli pokoření 30milionové hranice.

Aktuálnímu rozložení platforem vévodí pořád PC se 17,2 miliony kusů. Na druhém místě jsou mobily s 9,3 miliony kusů a poslední konzole mají 8,5 milionu kusů. Terraria s vývojem či podporou navíc nekončí, jen na letošní rok se chystají věci jako podpora pro Steam Workshop, unifikace obsahu (především Journey’s End na konzole) a výhledově pak i crossplay.

Přestože Terraria nepatří k hardwarově náročným hrám, vyšla teď i na Stadii, protože asi proč ne. Vydání ale předcházel bezprecedentní hysterák původního tvůrce hry Andrewa Spinkse. Tedy alespoň já moc takhle veřejných a neprofesionálních výlevů vývojáře vůči majiteli platformy nepamatuju.

Kámen úrazu spočíval ve Spinksově Google účtu, k němuž mu Google zablokoval přístup. To ho rozčílilo natolik, že začal proti Googlu veřejně vystupovat nejen na svém osobním Twitteru, ale i na oficiálním Twitteru Terrarie. Na obou účtech rozjel veřejné útoky s tím, že Terrarrie, v té dobře připravovaná na Stadii, na Stadii nikdy nevyjde. Že máme ten „most považovat za spálený“ a že jeho společnost nebude už nikdy podporovat žádnou z platforem Googlu.

Co se ve skutečnosti stalo, bohužel nevíme. Proč měl Spinks dočasně nedostupný Google účet? Nevíme. Co ho nakonec přesvědčilo stáhnout svá silácká prohlášení? Nevíme. Proč nakonec ten spálený most znovu postavil? Nevíme. Každopádně najednou je jako mávnutím kouzelného proutku všechno v pořádku. A Terraria, která se vizuálně a technicky řadí k těm nejméně zajímavým titulům na Stadii, tam nedávno vyšla. Konec dobrý, všechno dobré.