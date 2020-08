Je to oficiální: Nový Xbox vyjde v listopadu

Možná aby uklidnil zjitřené duše zoufající si nad odkladem Halo Infinite, vystoupil šéf marketingu Xboxu Aaron Greenberg na Twitteru a sdílel článek z magazínu Xbox Wire, který nese jedno důležité poselství – Xbox Series X dorazí na pulty obchodů letos v listopadu. Zatím sice neznáme konkrétní datum, ale Microsoft slibuje, že je rozhodně nač se těšit.

Zmiňovaný článek opět vypisuje množství výhod, které si pro nás nová konzole chystá. Její majitele čekají tisíce dostupných her pocházejících ze čtyř generací herních zařízení, více než stovka z nich bude navíc optimalizována pro výkon Xboxu Series X. Ještě letos má navíc vyjít (nebo už vyšlo) víc než 50 her, které si na nové konzoli budete moci zahrát. Patří mezi ně Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion nebo třeba Gears Tactics.

