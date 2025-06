Jaké je být kostičkou Lega? Odpověď nabídne kooperativní dobrodružství Lego Voyagers

8. 6. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tvůrci logické hry Lego Builder’s Journey z Light Brick Studio na Summer Game Festu představili ve spolupráci s vydavatelstvím Annapurna Interactive další ze svých dobrodružství z kostičkovaného světa ikonické dánské stavebnice. Lego Voyagers jsou na první pohled výsostně roztomilou záležitostí, kterou si užijete výhradně ve dvou. Hratelnost bude stát primárně na spolupráci, přátelství a pochopitelně i spoustě stavění.

V Lego Voyagers se dvojice okatých kostek vydává zachránit opuštěnou vesmírnou loď. Cestou ale zjistí, že jde o mnohem víc. „Když se dva přátelé rozhodnou zachránit opuštěnou loď, vydají se na cestu za hranice svých snů a objeví, jak důležité je být propojení,“ říká oficiální popis.

zdroj: Annapurna Interactive

Autoři doslova chtějí, abyste zažili, jaké to je být kostka Lega. Ne tedy zrovna v momentu, kdy na ni někdo šlápne, ale spíš z hlediska svobody, ať už jde o kutálení, skákání, propojování, nebo o možnost procházet se nádherně zpracovanými světy plnými fantazie sestavenými kompletně z kostiček. Hra se navíc obejde prakticky beze slov, nouze by ale neměla být o hádanky, akci ani emotivní momenty.

Do Lego Voyagers se budete moct pustit lokálně na jedné obrazovce, nebo online. Pokud budete chtít přizvat kamarády přes internet, nemusí si hru kupovat – díky takzvanému Friend’s Passu stačí, když si ji pořídí jen jeden z vás.

zdroj: Annapurna Interactive

Lego Voyagers vyjdou brzy na PC, PlayStation, Switch a Xbox. Pokud vás bavily kooperativní záležitosti jako Unravel Two nebo It Takes Two, a navíc snad nedejbože máte slabost pro Lego, budete snad mít na podzim o zábavu postaráno.