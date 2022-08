Jak vypadá Starý důl v remaku Gothic 1? Podívejte se na nový trailer

15. 8. 2022 15:59 | Novinky | autor: Jiří Svák

Remake starého dobrého Gothicu stále žije! I přes nepříliš pozitivní zpětnou vazbu vzbudil hratelný teaser před dvěma lety jednoznačný zájem, a projekt tak dostal zelenou. Nyní se hra připomíná novými záběry, které si můžete prohlédnout výše.

Nutno podotknout, že počáteční představa vývojářů remaku ladila Gothic do pestrobarevnější a veselejší palety, čímž pravověrné fanoušky předlohy příliš nepotěšila. Po kritice ale autoři svoji vizi poupravili a začali se více držet atmosféry originálu. Ukázaly to nyní již rok staré screenshoty a ve stejném duchu naštěstí pokračuje i nový trailer, kde vidíme kulisy Kolonie alespoň trochu v pohybu.

V traileru, který vznikl kompletně v herním enginu, sledujeme kameru při průletu Starým dolem, od jeho vstupu na povrchu až po nechvalně známou bránu na dně komplexu, která oddělovala horníky od nebezpečných důlních červů. Ano – i těchto potvor se v traileru dočkáte.

Ve videu poznáte melodie originálu, dokonce i zvuk krumpáče narážející do horniny zní stejně jako před 21 lety. Dabing ale už původní není, alespoň co se hlášek neikonických postav týče. Těm se v traileru autoři vyhnuli, na odkrytí nového Diega, Iana, Grahama či jiných postav točících se kolem questu ve Starém dole si budeme muset ještě počkat. To samé platí pro „modernizovaný“ soubojový systém, který v hratelné ukázce před dvěma lety nepůsobil vůbec přesvědčivě, tak snad autoři nabrali nový kurz i v tomto bodě a vylepšení brzy ukážou.

Gothic 1 Remake nemá stanoveno datum svého vydání a ani s uveřejněním nového traileru se to nezměnilo. Pokud vás ale hra zajímá, můžete si ji přidat do seznamu přání na Steamu, kde má už svůj samostatný profil.

zdroj: Archiv