Gothic 1 Remake dostává oficiální profil na Steamu a ukazuje nové screenshoty

17. 3. 2021 17:30 | Novinky | autor: Jiří Svák

Remake prvního Gothicu si už můžete dát do wishlistu. Dosud byl na Steamu pouze hratelný teaser, ale po založení studia Alkimia Interactive, které má vývoj remaku na starost, jsme se dočkali i oficiálního profilu na největší distribuční platformě pro PC. První Gothic v tomto týdnu navíc oslavil 20 let své existence, není tak lepší doby, kdy se s předělávkou připomenout.

Na stránce se objevují také dosud nepublikované screenshoty, které zachycují především krajinu Kolonie. Od publikování Gothic Playable Teaser nicméně autoři herní svět asi příliš nerozšířili, protože na záběrech vidíme výjevy výhradně z demoverze.

Kromě povědomých lokací na začátku hry, tedy zasypaného dolu a mostu, který si všichni pamatujeme jako místo získání prvního meče a souboje s prvním krysokrtem, ukazují snímky nové lokace vytvořené pro Playable Teaser. Nutno ale podotknout, že aktuální vize autorů potěší všechny fanoušky originálu: Barevná paleta se ztlumila a ubylo oslňujících odlesků. Atmosférou se tak scenérie více přibližují své 20 let staré předloze.

Gothic 1 Remake | zdroj: Alkimia Interactive Gothic Playable Teaser | zdroj: THQ Nordic

Kontroverzní však bude zamýšlený vzhled mrchožroutů. Osobně jsem měl za to, že jde o velké opeřence, a to nejen podle vzhledu (kde samozřejmě v roce 2001 musela silně zaúřadovat představivost), ale rovněž podle typických zvuků a útočných animací (skřeky a bodání zobákem). Barcelonští vývojáři v nich ale vidí spíše předchůdce ptáků, tedy dinosaury. Domnívám se, že pozici ozubených ještěrů ve fauně Gothicu už zaujímají chňapavci, tak jsem zvědavý, jak z toho autoři vybruslí.

zdroj: Alkimia Interactive

Bohužel, stále jsme se nedočkali ani rámcového data vydání. Z nových informací přibyly jen velmi sporé hardwarové požadavky remaku, které uvádějí 30 GB místa na disku a 8 GB operační paměti. Na nějaké podrobnější info je tedy očividně ještě brzo.

Kdo by si chtěl připomenout chvíle v Kolonii ještě ve starém hávu, na GOGu momentálně probíhá v rámci 20. výročí slevová akce na všechny tři díly Gothicu. Každý z nich můžete pořídit za směšných 1,99 €, tedy asi za 50 Kč. No nekupte to!