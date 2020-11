Jak si staré konzole poradí s Cyberpunkem? Nové video na to odpovídá jen částečně

18. 11. 2020 9:57 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Není to tak dávno, kdy vyšlo najevo, že za další odklad data vydání Cyberpunku 2077 mohou staré konzole, kterým zřejmě dělá problém nějak úctyhodně rozchodit takto náročnou a ambiciózní hru. CD Projekt RED nyní svým způsobem konečně vyslyšel fanoušky volající po ukázce toho, jak jedna z nejočekávanějších her poběží na nyní již minulé generaci.

Dostáváme proto 10 minut sestřihaných záběrů z hraní vybrané mise, během níž se čas od času vystřídá pohled na hru běžící na Xboxu Series X (ve zpětné kompatibilitě) a Xboxu One X. Ukázka zahrnuje jízdu městem, procházku vnitřními prostory i akci s futuristickými samopaly a brokovnicemi.

Cyberpunk 2077 vypadá dle mého na obou konzolích slušně (a dost podobně, ne-li vyloženě stejně), ale pokud nás chtěli vývojáři uklidnit, tak se jim to moc nepovedlo. Xbox One X je přeci jen mnohem silnější konzole než klasický Xbox One a Xbox One S.

Pro skutečnou demonstraci by navíc bylo mnohem lepší ukázat celou misi na obou konzolích pro opravdové porovnání výkonu a důkaz, že se starší hardware nikde nezakucká. Takhle ve mně ukázka vyvolává dojem, že o ty náročnější pasáže se stará Series X, zatímco Xboxu One X byly svěřeny „bezpečnější“ scény.

Fakt, že nám CD Projekt neukázal hru v chodu na klasickém Xboxu One, také nevzbuzuje moc důvěry. Zanedlouho se máme dočkat ještě srovnávací ukázky PlayStationů, kde se po této zkušenosti dá očekávat podobný přístup, tedy zapojení pouze PlayStationu 4 Pro, ne jeho klasické verze.

Majitelům starších konzolí tak nadále nezbývá než doufat, že si jejich Xbox One a/nebo PlayStation 4 se Cyberpunkem 2077 nějak poradí. A vývojáři se i nadále tváří, že hra definitivně vyjde 10. prosince na PC, PlayStationu 4, Xboxu One, Stadii a v rámci zpětné kompatibility i na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Někdy v budoucnu ještě dorazí bezplatný upgrade ze starých na současné konzole.