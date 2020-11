Drobky k Cyberpunku 2077: Minuta nových záběrů a Run The Jewels

16. 11. 2020 11:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Cyberpunk 2077 sice zase odsunul svoje datum vydání, ale aspoň mu zbývá víc času na marketing. Nedávno se objevil v německé veřejnoprávní televizi Das Erste, v jejíž reportáži se sice nedozvíte žádné nové informace, zato v ní uvidíte přes minutu nových záběrů z hraní. Zhlédnout můžete buď celý příspěvek, anebo pouze onu pečlivě obstříhanou minutu spolu s německým komentářem, která se objevila na Redditu.

zdroj: Reddit

Pokud jste pečlivě sledovali všechny trailery, patrně vám spousta míst bude povědomá, i když jsou pro potřeby reportáže snímané z jiných úhlů. Dojde taky na záběry z tvorby postavy či na Johnnyho Silverhanda s nohama na stole, jehož herní verze připomíná Keanu Reevese míň, než bych předpokládala.

Cyberpunk 2077 měl původně vyjít zítra, ale po odkladu máme místo jeho hraní na tento týden naplánovanou další epizodu pásma Night City Wire. Na internet stihly uniknout také nepříběhové achievementy z verze pro GOG, takže pokud jste velmi citliví na spoilery čehokoliv, buďte opatrní. Ale zatím je na tom CD Projekt RED pořád lépe než kdysi Naughty Dog s The Last of Us: Part II.

Měsíc do vydání pomohlo vyplnit také hiphopové duo Run The Jewels, které minulý týden vydalo nový single No Save Point spolu s velmi kyberpunkovým klipem. Pokud tahle dvojice není zrovna vaším hudebním šálkem kávy, nemusíte se bát, že by soundtrack k Cyberpunku 2077 tvořil jen hip-hop. Z velkých jmen se v něm objeví třeba Grimes, Refused nebo A$AP Rocky.

Všichni hudebníci ve hře vystupují pod pseudonymy, Run The Jewels se tak v budoucnosti jmenují Yankee and the Brave podle písničky z jejich posledního alba RTJ4. Jak dvojice vysvětlila na svém Instagramu, tahle písnička pojednává o fiktivní dvojici televizních komiků.

Snad konečně definitivním datem vydání pro Cyberpunk 2077 je 10. prosinec 2020. Za poslední zdržení mohou podle neoficiálních zdrojů konzole z dobíhající generace, optimalizace verzí pro PlayStation 4 a Xbox One se totiž oproti očekávání poněkud protáhla.