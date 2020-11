Místo Cyberpunku 2077 dostaneme další Night City Wire

Cyberpunk 2077 byl nedávno už poněkolikáté odložen. Dlouhou dobu se počítalo s jeho vydáním připadajícím na 19. listopad, ale z toho je nakonec (nebo spíš prozatím?) 10. prosinec. 19. listopadu ale přesto budeme mít důvod si opět popovídat o této očekávané hře díky pátému streamu Night City Wire.

Tvůrci se tedy ještě jednou rozpovídají, tentokrát na téma Johnyho Silverhanda (Keanu Reeves) a hudby, která vám bude zpříjemňovat hodiny strávené ve hře. Stream proběhne živě příští čtvrtek 19. listopadu od 18:00. Něco mi říká, že i tentokrát budeme u toho spolu s vámi!

Yo, choombas!



Get ready for episode 5 of #NightCityWire! We’ll talk about our favourite rockerboy Johnny Silverhand, share a variety of Night City's tunes and a lot more. It's going to be a big one!



Save the date: Thursday, Nov 19th, 6PM CET



See you on https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA