Jak se vychovávají malí zaklínači? CD Projekt chystá dětskou knížku o Ciri

24. 10. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Příběh Geralta a Ciri si ze stran knih polského spisovatele Andrzeje Sapkowského v průběhu let našel cestu k četným herním, seriálovým i deskoherním adaptacím, ale loni třeba i k oficiální zaklínačské kuchařce. Čeho se ale nyní dočkává vůbec poprvé, je vlastní dětská knížka, která netradiční rodičovsko-potomčí dynamiku prozkoumá z nového úhlu ve sbírce komiksů italské kreslířky, Giady Carboni, na motivy příběhů z per kolektivu autorů scénáře pro herního Zaklínače.

Ano, čtete správně, jindy dětem poměrně nepřístupný svět se jim otevírá v knize The Little Witcher, tedy v překladu Malá zaklínačka. A ačkoliv by bylo snadné propadnout cynismu ve smyslu, že značku už snad nejde víc dojit, oficiální anotace vysvětluje, že je kniha ideální pro fanoušky Zaklínače, kteří vychovávají své vlastní Ciri, stejně jako hezký dárek na Den otců (i matek), ale i milé čtivo pro hráče, kteří se ke svým oblíbeným postavám chtějí vrátit v trochu odlehčenější verzi, ať už s ratolestmi, nebo bez nich.

„S pomocí Geraltových a Ciriiných nejbližších společníků – včetně mateřské magie Yennefer z Vengerbergu a moudrosti strýčka Vesemira – tyto rozkošné příběhy o netradiční rodině vyvolají smích, povzdech i uvědomění, že se výchova malých zaklínaček příliš neliší od výchovy jakéhokoliv jiného dítěte. Jasně, pohádky před spaním mohou varovat před příšerami, která překvapením prdí, stejně jako se Geralt občas odvolává na zaklínačský kodex, aby donutil Ciri vyčistit si zuby nebo uklidit pokoj, ale i jindy neohrožený Bílý vlk ví, že musí ustoupit, když dojde na boj o večerku nebo odpolední čaj s hračkami,“ uvádí oficiální anotace.

Knížku The Little Witcher vydá CD Projekt Red ve spolupráci s nakladatelstvími Dey Rey Books a Penguin Random House 13. května 2025. Předobjednat si ji můžete za 16 dolarů (asi 373 korun).