Internetem kolují zvěsti o battle royale pro Halo Infinite. Radši jim nevěřte

2. 12. 2020 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pár dní zpátky se opět roztočila mocná kolečka spekulací poukazujících na přítomnost populárního multiplayerového módu battle royale v chystané střílečce Halo Infinite, která bohužel nestihla vyjít spolu s novým Xboxem, a zanechala ho tak bez výraznější exkluzivní hry.

Informace pocházející údajně ze zdrojů spojených s Microsoftem tvrdily, že battle royale bude podobně jako Warzone zdarma a vyjde po boku Halo Infinite v příštím roce. Hru by prý měly doprovodit dva spin-offy a vše by mělo postupně vycházet mezi roky 2021 a 2031.

Existuje ale vysoká pravděpodobnost, že si všechny tyto informace někdo vycucal z prstu a teď se někde ve své temné komůrce ďábelsky směje, kterak jeho plán vyšel a na chvíli se mu podařilo pobláznit komunitu. Dobrá práce!

Komunitní manažer Brian Jarrad ze studia 343 Industries vyvíjejícího Halo Infinite totiž napsal na Twitter (díky, Game Informere!) následující zprávu: „Není nad pondělí po dovolené s čerstvou várkou nepodložených drbů o Halo Infinite.“

Nothing gets a post-holiday Monday going like fresh unfounded Halo Infinite rumors — Brian Jarrard (@ske7ch) November 30, 2020

Jarrad zároveň přiznává, že by všem takovým zprávám mohli snadno zatnout tipec tím, že by do světa sami vypouštěli skutečné informace o odloženém Halo Infinite. Ve skutečnosti prý připravují update ke konci roku, ve kterém bychom se měli o budoucnosti projektu dozvědět víc.

Halo Infinite je v tuto chvíli oznámené pro rok 2021 a kromě Xboxu Series X a S by mělo vyjít ještě na Xboxu One a počítačích.