Intergalactic není jediná hra, na které v Naughty Dog pracují

20. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Neil Druckmann prozradil, že studio Naughty Dog kromě nedávno oznámené hry Intergalactic: The Heretic Prophet spolupracuje i na dalším zatím neoznámeném projektu. I když se už delší dobu ví, že tým pracuje na několika hrách zároveň, teprve nyní máme potvrzení, že Druckmann se přímo podílí i na jiné hře než na Intergalactic.

V podcastu Press X to Continue Druckmann uvedl, že u druhého projektu zastává spíše producentskou roli: „Na jedné z našich her pracuji jako producent – sleduji práci týmu, poskytuji zpětnou vazbu a zastupuji vedení. Tyhle různé role mě baví a neustálé přepínání mezi nimi mi pomáhá udržet si nadšení i čerstvou perspektivu.“

Na Intergalactic pracuje Druckmann v roli kreativního ředitele spolu s šéfy vývoje Matthewem Gallantem, Kurtem Margenauem a scenáristkou Clair Carré. Znamená to, že ve studiu zůstávají další dvě výrazné tvůrčí osobnosti – Shaun Escayg (Uncharted: The Lost Legacy) a Anthony Newman (The Last of Us Part II) – které zatím nejsou spojeny s žádným oficiálně oznámeným projektem.

Ačkoliv existuje možnost, že se připravuje zcela nová značka, všechno zatím naznačuje, že Druckmannova druhá hra bude pokračováním The Last of Us. Sám tvůrce už dříve přiznal, že má v hlavě koncept třetího dílu a že cítí, že příběh ještě má mít jedno závěrečné dějství, byť dříve prohlásil, že nemusí být nutně herní.

Může být třeba seriálové. Spekulace ještě víc rozvířily nedávné výroky Craiga Mazina, hlavního scenáristy televizní adaptace The Last of Us pro HBO. Po oznámení třetí sezóny naznačil, že čtvrtá bude „nevyhnutelná“. Vzhledem k tempu seriálu a dostupnému hernímu materiálu by to dávalo smysl jen tehdy, pokud by vznikal i třetí díl hry. Mazin sice už dříve prohlásil, že seriál nebude pokračovat za hranice herního příběhu, názory (hlavně po úspěchu) se ale mohou měnit.

Buď jak buď, The Last of Us: Part III v nějaké formě je jen otázkou času.