Indiana Jones se vrací do Říma: DLC The Order of Giants odhalí zákulisí tajuplného kultu

8. 6. 2025 23:54 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Indiana Jones ve své herní podobě ještě neskončil. Bethesda a MachineGames oficiálně oznámili nové rozšíření pro Indiana Jones and the Great Circle s názvem The Order of Giants, které vyjde 4. září 2025, a to na všech platformách, kde je hra k dispozici. Těšit se můžete na další italské dostaveníčko slavného archeologa – tentokrát v kulisách Říma, kde se odehraje zápletka plná kultů, záhad a obřích tajemství.

DLC se odehrává paralelně s hlavní kampaní původní hry, do níž přidá zbrusu novou dějovou linii. Indiana tentokrát potkává mladého kněze, otce Ricciho, který ho požádá o pomoc při hledání tajuplného artefaktu. Pátrání se rychle zvrhne v temnou výpravu do hlubin historie, kde Indy čelí novému nepříteli – řádu Nephilim, tajné společnosti obrů odvozené od padlých andělů.

zdroj: Machine Games

„Jedním z nejzajímavějších prvků při vývoji Indiana Jones and the Great Circle bylo vytvoření řádu Nephilim – tajného společenství obrů, kteří se snaží vykoupit hříchy svých předků,“ říká produkční John Jennings. „DLC nám dalo možnost tento mystický motiv dál rozvinout a nabídnout hráčům nakouknout za oponu kultu, na což v hlavní hře nezbyl prostor.“

Rozšíření přinese nejen nové postavy, lokace a hádanky, ale také štědrou porci akce. Čeká vás například plavba po Tibeře, prozkoumáte římskou kanalizaci Cloaca Maxima nebo si zabojujete v gladiátorské aréně císaře Nera. Vývojáři lákají také na tajemství ohromné nestvůry z dávné legendy. Doufejme, že nepůjde o dalšího hada, protože těch už má Indy přece jen dost.

V rozšíření se vrátí také diktátor Benito Mussolini, který měl v základní hře jen menší cameo. V římské epizodce ale sehraje větší roli, a to společně se svým fanatickým spojencem otcem Venturou. Kdo se stále ještě nenabažil biče, klobouku a špetky nadpřirozena, bude mít s Order of the Giants letos v září rozhodně co na práci.