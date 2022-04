Hyper Light Breaker je nástupcem indie miláčka. Přechází do 3D a vypadá skvěle

1. 4. 2022 9:33 | Novinky | autor: Pavel Makal

Od vydání indie miláčka Hyper Light Drifter uplynulo včera šest let a autoři se rozhodli využít tohoto výročí k oznámení pokračování. To ponese název Hyper Light Breaker a bude se od svého předchůdce podstatně lišit.

Změnou, kterou zaznamenáte na první pohled, je přechod do 3D prostoru s kamerou za zády hlavní postavy, i novinka si ovšem zachová originální stylizaci opírající se o nevšední barevnou paletu. Do světa Hyper Light, respektive do jeho části Overgrown, budete moci zamířit sami nebo v kooperaci s kamarádem.

Oficiální synopse láká na masivní a rozmanité biomy, souboje s brutálními nepřáteli, skládání co nejúčinnějších buildů a snahu o svržení ultimátního zla jménem Abyss King. K překonávání náročného terénu budeme moci využívat kluzák či hoverboard a běhání po zdech.

I Hyper Light Breaker přinese roguelike hratelnost, a tak vás čeká hromada pokusů a návratů zpět na začátek v případě neúspěchu. Autoři ale připravili množství zbraní a předmětů, které mají každý run ozvláštnit a dát vám dostatečně variabilní možnosti, abyste se nezačali rychle nudit. Kromě toho bude svět obsahovat řadu příběhů, jež budete v průběhu svých pokusů postupně odhalovat.

Hra má do předběžného přístupu na Steamu vstoupit příští rok na jaře, termín vydání plné verze ani plány pro ostatní herní platformy zatím nejsou známy.