Hunt: Showdown dostává obří update Tide of Desolation

14. 12. 2023 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Nejnovější update 1.15 přináší do Hunt: Showdown zásadní změny v systému progrese, ve fungování ovladačů a do toho všeho se ještě rozbíhá nová velká událost Tide of Desolation. Asi nejvýraznější změna se týká systému Bloodline, který nyní umožňuje odemknout všechny základní zbraně na první úrovni, přičemž varianty zbraní a vlastní munice se získávají prostřednictvím zkušeností.

Cílem změn je podle tvůrců zjednodušit postup a obecně ho zpřístupnit zejména novým hráčům. Tvůrci taky zamakali na úpravách systému zkušeností a odměn v rámci hlavního systému progrese Bloodline, čímž se snížil celkový počet zkušeností k dosažení 100. úrovně, ale také se vám dříve odemknou důležité předměty.

Navrch k tomu budete ještě dostávat víc herní měny i více zkušeností. Za každého zabitého, hráčem ovládaného lovce dostanete 450 XP (bez ohledu na jeho rank), zvýšilo se i množství zkušeností z úlovků ovládaných umělou inteligencí. Od žádného upgradu by vás neměli dělit víc než dva ulovení hráči. Tyto změny spolu s odstraněním týmově sdílených zkušeností pro vylepšování zbraní Crytek navrhl tak, aby se postup více zaměřil na jednotlivce a snížil grind.

Aktualizace také přináší zásadní přepracování toho, jak v Huntu fungují herní ovladače. Zavádí nové vstupní křivky pro rotaci kamery a funkci Aim Boost pro snazší míření na gamepadech. Nově si můžete nastavit vnitřní mrtvé zóny pro jednotlivé páčky na ovladači, což může zvýšit přesnost při hraní. Aktualizace navíc obsahuje funkci pro rychlý výběr prvního nástroje pro boj zblízka v inventáři, což je další věc přispívající k přeci jen trochu víc přímočaré hratelnosti.

Samotná akce Tide of Desolation pak běží od včerejška, potrvá až do 14. února příštího roku a přidává do hry několik nových paktů, odměn, zbraní i jejich variant, stejně jako nový battle pass. Kompletní seznam všech změn a novinek najdete na oficiálním webu hry a na Steamu. Je jich tolik, že si na důkladné pročtení vyhraďte nějaký ten čas. Anebo rovnou Hunt: Showdown aktualizujte a vrhněte se do nové verze hry.