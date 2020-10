Hry zdarma v Epicu: Děs z Amnézie a Království ve vašich rukou

16. 10. 2020 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když teď zamíříte do obchodu Epic Games, konkrétně záložky Store, a sjedete trošku níž, vyskočí na vás kategorie Free Games. V té na vás už čekají dvě hry, které můžete až do příštího čtvrtka ukořistit bez jakýchkoliv háčků nebo čárek.

První z nich je Amnesia: A Machine for Pigs, first person horor a volné pokračování původní Amnesia: The Dark Descent. Na svého předchůdce sice nemá, ale i tak umí postrašit a připraví vás na to, co teprve přijde – třetí díl Amnesia: Rebirth.

Druhá nabízená hra zdarma je rovněž pokračováním úspěšné série, a to konkrétně Kingdom. V Kingdom: New Lands děláte prakticky to samé, co v původní hře, jen vám obsah hry vydrží o něco déle. Budete spravovat své království, budovat jeho obranu, chránit ho před nájezdy monster a odhalovat tajemství v lesích za hradbami.

Kingdom: New Lands mimochodem není v Epicu zdarma poprvé, přivlastnit jste si ho mohli už loni v červnu. Že by Epicu docházeli vydavatelé ochotní přistoupit na jeho politiku?

Obě hry (nebo klidně jen jednu z nich) si můžete přidat do knihovny Epicu do čtvrteční 17. hodiny, kdy je vystřídá následující várka. Těšte se na další dvě pokračování: horor Layers of Fear 2 a JRPG Costume Quest 2.