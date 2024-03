Hráčům se v Helldivers 2 povedlo osvobodit planetu od robotů. Dostali díky tomu mechy

Helldivers 2 se po nebývalém úspěchu a technickým obtížím se servery, které vývojáři z Arrowhead Game Studios nedávno vyřešili navýšením kapacity až na 800 tisíc hráčů najednou, mohou konečně soustředit na přidávání nového obsahu. A ve švédském studio rozhodně nelenili, protože po masivním updatu, který vybalancoval spoustu zbraní a přidal i výstřelky počasí, se do hry konečně dostávají tolik žádaní mechové.

You did it, Helldivers. Thanks to your determination, Tien Kwan stands strong and free. pic.twitter.com/GC1rPmI30C