Servery pro Helldivers 2 už zvládnou 800 tisíc hráčů současně

Kooperativní masakrování brouků a robotů v Helldivers 2 zažívá masivní úspěch. Nečekaný zájem o hru má ale i svoji odvrácenou stranu: Servery zkrátka nestíhají. Ani navýšení kapacity na 450 tisíc hráčů a hráček zároveň minulý týden nestačilo a limit se velmi rychle naplnil.

We expect the @helldivers2 servers to hit the 800,000 CCU max capacity in 3-4 hours. There might be light queues to get in at peak.



Also, how crazy is this message from a studio of ~100 devs?