Hráči review-bombují Valorant kvůli čínskému spyware

5. 6. 2020 15:25 | autor: Patrik Hajda

Dlouho jsme tu neměli review-bombing, asi především proto, že s ním Valve na Steamu konečně docela efektivně zamávalo. Hráči si ale vždycky najdou cestu, jak vyjádřit svůj názor. V případě čerstvě spuštěné týmové střílečky Valorant od tvůrců League of Legends nemůžou naříkat na Steamu, takže se ubírají na Metacritic.

Zatímco herní média sahají po známkách od 70 do 90 s průměrným hodnocením 80 bodů, uživatelské recenze sotva přelezly 5/10. Téměř polovina z 1 200 recenzí je negativní a naprostá většina těchto recenzí uštědřuje hře nulu.

Neberte to ovšem jako skutečné hodnocení hry, spíš jako vyjádření hráčské frustrace. Co lidem vadí? Například program Vanguard bojující s cheatery, který ale běží neustále na pozadí a má přístup k vašim datům. A vzhledem k tomu, že ve studiu Riot Games má prsty Tencent, se objevují komentáře jako: „Valorant je jen zástěrka čínského spyware.“ A je pravda, že jisté obavy jsou v takovém případě určitě na místě.

Další nářky odkazují na grafiku odpovídající roku 1987 (někdo asi nikdy neviděl hru z té doby), pomalé animace, pomalý průběh zápasů, bugy, nevyváženost unikátních postav, jde prý o přílišnou kopírku Counter-Strike: Global Offensive a Overwatche, která nemá co nabídnout, je nudná, nedodělaná a podle některých vypadá jako mobilní hra.

Některé komentáře mají hlavu a patu a jsou pro čtenáře podnětné, jiné jsou ale silně zaslepené. To, že jde o mašinu na prachy, by nemělo být nijak překvapivé. Hry jsou v prvé řadě byznys živící stovky a tisíce vývojářů. Kdyby měl být Valorant úplně zdarma a nejen free-to-play, tak by neexistoval. Je ale pravda, že to by dotyčným bomberům asi vůbec nevadilo.

Jirka Valorant už několik dní testuje, a i když potvrzuje, že zápasy mohou být až příliš dlouhé, přiznal se, že měl chuť zapnout si hru jen tak, nehledě na testy nejrůznějších grafických karet. Důvod? Podobnost s CSkem zjevně nemusí být na škodu. Co se nelíbí jednomu, se líbí druhému.

Vzhledem k tomu, že je Valorant free-to-play, uděláte nejlíp, když si ho sami vyzkoušíte a rozhodnete, zda jsou negativní recenze na místě, nebo jsou zcela zcestné (pokud se tedy nebojíte údajného spyware). Ostatně, pozitivních hodnocení je přece jen pořád o trochu víc.