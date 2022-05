Hra Please Fix The Road vyjde na počítačích a pirátských serverech. Přesně jak autor zamýšlí

10. 5. 2022 14:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Please Fix The Road je minimalistická, vizuálně poutavá indie hra, v níž máte za úkol opravit silnici tak, aby po ní mohla běžným způsobem projíždět vozidla a nikdo si za volantem nevylámal zuby při průjezdu drsným terénem, jak to na našich silnicích občas bývá.

Za doprovodu příjemných animací budete zvedat a rotovat kusy vozovky, aby perfektně zapadly do existující sítě a vytvořily jednu táhlou vlásenku od začátku diorámy až na její konec. Tu a tam i něco zboříte, a pokocháte se tak uspokojivým tříštěním budov.

Hra jediného autora Ariela Jurkowskiho vyjde v červnu na počítačích, a to skrze Steam, GOG, Itch.io, ale také formou torrentu na nejrůznějších pirátských serverech. Autor se totiž rozhodl usnadnit pirátům jejich „práci“ a své dítko rovnou uvolní ke stažení všem, kdo za něj nechtějí platit.

Pirate version will have all of the launch levels, but no updates. No strings attached. There's an extra pirate themed song at the start, altered intro sequence, a pirate face instead of the cogwheel options icon and a request in the options menu to buy the game. Cheers! — Ariel Jurkowski | Please Fix The Road (@ArielJurkowski) May 5, 2022

K tomuto nevídanému kroku se v minulosti uchýlilo několik menších studií, často si ale tvůrci pro piráty připravili nějaké nepříjemné překvápko, omezení či jen zesměšnění, když se například v živém streamu ukázalo, že daný YouTuber hru ukradl, přestože si streamováním vydělává horentní sumy…

V tomto případě ale piráty nic zákeřného nečeká. Jurkowski na svém Twitteru rovnou vyjmenovává, co od pirátské verze čekat – všechny základní úroveň bez podpory aktualizací, úvodní pirátskou znělku, obličej piráta místo tradičního ozubeného kolečka značícího možnosti a žádost, ať si hru koupíte, pokud se vám zalíbí.

Autor je s pirátstvím naprosto smířený a na dotaz jednoho z fanoušků, proč k tomuto kroku přistoupil, odpovídá: „Stejně by se to pirátilo a nikomu to nevyčítám, je to tak, jak to je. Doufám, že alespoň někteří lidé toto gesto ocení, třeba z toho budu mít nějaké PR body.“ PR si tím jistě vysloužil, když o hře napsaly velké zahraniční weby jako PC Gamer a VG247.

Zda gesto ocení i hráči, a zda ho ocení zadarmo či za peníze, ukáží až červnové prodeje. Autor se až na popud fanoušků reagujících na tuto zprávu rozhodl k platformám přidat i Itch.io (konzole jen po dobrých prodejích PC verze), což znamená, že piráti budou mít s GOGem už dvě snadné DRM-free cesty, jak se dostat i k normálním verzím hry Please Fix The Road bez pirátských prvků. I toho si je autor vědom, a i tak si z pirátství nic nedělá. Ostatně webu PC Gamer přiznal, že sám jako malý pirátil, a má tak pro takové lidi pochopení. Co by mu na to asi řekl Petr Svoboda, autor pirátěného Poldy 7?