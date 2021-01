Hotline Miami + Constantin? Twin-stick shooter One Shell Straight to Hell má styl

20. 1. 2021 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na obzoru je další skvěle vypadající twin-stick shooter One Shell Straight to Hell, který zaujme minimálně svým tématem. Ve hře se stanete otcem Alexanderem, vymítačem zvaným Padre, který si to půjde vyříkat s démony.

Ti byli dlouhou dobu uvěznění za pekelnými bránami, ale jedna rodina časem při hlídání průchodu do podsvětí zlenivěla, zapomněla na svůj úkol a pohroma byla na světě. A jedině Padre Alexander je schopný vrátit démony tam, odkud přišli.

Pomůže mu s tím jednak arzenál zbraní v dungeon crawlerových pasážích, jednak nejrůznější pasti ve chvílích, kdy bude naopak nutné bránit vlastní zázemí. Roguelite prvky a strom dovedností se pak postarají o jistou míru znovuhratelnosti.

Tvůrci ze studia Shotgun with Glitters nejsou v akčním žánru žádnými nováčky. Mají na svědomí retro střílečku The Padre (ano, ten samý exorcista) a jinou roguelite střílečku Moss Destruction. Navíc mají zřejmě kontakty na studio Bloober Team, jelikož One Shell Straight to Hell vyjde rovnou s DLC propojující hru s Layers of Fear – v twin-stick shooteru si zastřílíte ve vile známé z hororové adventury.

DLC bude v prvním týdnu vydání hry zdarma, poté si ho budete muset dokoupit. Hra vyjde již 9. února pouze na PC za 19 eur.