Homeworld 3 předvedl epickou vesmírnou bitvu. Vypadá naprosto skvěle

24. 8. 2022 11:35 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Homeworld 3, chystaná vesmírná strategie navazující na odkaz legendárních prvních dvou dílů a relativně povedeného spin-offu Deserts of Kharak, na úvodní show Gamescomu konečně odhalila první pořádné závěry z hraní. A jak víte vy, kteří jste sledovali náš komentovaný stream, já i Aleš jsme na to, co jsme viděli, nadšeně valili kukadla.

V novém traileru, který můžete zhlédnout výše, se totiž předvedla vesmírná bitva jako víno, a to ne žádný levný krabicák, ale dobrý ročník Moëta. Stíhačky proti stíhačkám, fregaty proti letadlovým lodím, bombardéry proti křižníkům, to všechno v plně trojrozměrném prostoru, kde můžete své stroje navigovat nejen do stran, ale i nahoru a dolů.

Celé to vypadá nádherně a každý fanoušek seriálu The Expanse, kterému po dokoukání poslední série chybí vesmírné válčení, musí při pohledu na obrazovku rozjet oslavné tango s kancelářskou židlí. Navíc se prezentují skutečně zajímavé taktické varianty – průlet tunely blokujícími nepřátelské skenery, využívání částí obří vesmírné stanice coby krytu před raketami, to celé jako nadstavba klasického systému kámen-nůžky-papír, v němž musíte neustále přemýšlet, který nástroj je vhodný jako řešení kterého problému.

Vývojáři z Blackbird Interactive zkrátka na malém prostoru předvedli jednu z nejpůsobivějších, nejhotověji vypadajících ukázek celé úvodní show Gamescomu. Na finální produkt si však přesto budeme muset počkat ještě docela dlouho, protože podle vydavatelství Gearbox, které má Homeworld 3 na starosti, se do válkou rozervaného vesmíru vydáme až někdy v první polovině příštího roku.