Sledujte komentovaný stream Gamescom Opening Night Live 2022

23. 8. 2022 18:45 | Video | autor: Redakce Games.cz

Opening Night Live je akce, která se koná vlastně už tak trochu tradičně na začátku Gamescomu. I letos ji bude moderovat Geoff Keighley a máme se těšit na spoustu her. Z těch, o kterých víme dopředu, uvidíme například The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, DLC k Dying Light 2, High on Life anebo The Expanse od znovuzrozených Telltale Games.

Pořadatelé slibují i nějaké ty světové premiéry, tak uvidíme, jak bude letošní ročník nabitý na oznámení. Na celou akci se můžete dívat na našem YouTube kanále, kde vás samozřejmě budeme provázet s naším profesionálním komentářem. Začínáme v 19:15.