Hlavní scenáristka Wolverina odchází z Insomniacu do CD Projektu

10. 7. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Hlavní scenáristka chystané hry s Wolverinem, Mary Kenney, se loučí se studiem Insomniac Games. Strávila v něm uplynulých pět let, kdy se podílela na scénářích pro Ratchet & Clank: Rift Apart či Spider-Man: Miles Morales. Odchází do bostonské pobočky CD Projektu RED, kde se opět z pozice scenáristky bude podílet na vývoji nové hry ze série Cyberpunk s kódovým označením projekt Orion.

Jak Kenney uvádí na svém profilu na profesní sociální síti LinkedIn, bude se podílet na navrhování příběhových linek a vymýšlet dialogy, scény i jednotlivé postavy. „Nemůžu se dočkat, až budu moct o svém novém projektu víc mluvit. Jsem nadšená, že se vracím k psaní RPG, můj tým je talentovaný, přátelský a zkrátka cool. Na nové dobrodružství!“ pozvedá metaforickou sklenku scenáristka.

Mary Kenney zároveň není jediným nedávným přeběhlíkem z Insomniacu do bostonské pobočky CD Projektu. Wolverina pro nový Cyberpunk před dvěma měsíci opustil také umělecký šéf Aaron Habibipour, u chystaného kyberpunkového RPG bude opět působit na pozici výtvarného ředitele.

Ačkoliv houfné odchody klíčových členů týmu mnohdy o vývoji hry nesvědčí nic dobrého, v případě Wolverina dost možná není správný čas panikařit. Insomniac na něm přece jen pracuje už několik let a jak koneckonců nasvědčuje i rozsáhlý loňský únik informací, zrovna o scénáři a vizuálním stylu už muselo být dávno rozhodnuto.

Herní Wolverine zatím nemá stanovené datum vydání, spekuluje se o příštím roce. Ještě mnohem vzdálenější je pak nový Cyberpunk, který se ale podle všeho pomalu posouvá na konec své předprodukční fáze.